Rissa nel centro di Porto Empedocle indagini dopo una notte di caos

Una rissa scoppiata nel centro di Porto Empedocle, risolta grazie alle forze dell’ordine, è stata causata da un acceso alterco tra due gruppi di giovani. La lite è degenerata in violenza intorno alle due di notte, coinvolgendo diverse persone e causando il caos in zona piazza Italia, vicino a negozi e bar.

Prima un acceso scambio di insulti, poi la violenza. Una rissa è scoppiata nel cuore della notte nel centro di Porto Empedocle, nei pressi di piazza Italia e nelle vicinanze di alcune attività commerciali. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Sicilia. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, almeno una ventina di persone sarebbero rimaste coinvolte nella lite per motivi ancora poco chiari. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente ai fatti: calci, pugni e schiaffi sotto gli occhi dei passanti. In pochi istanti si è scatenato il caos, con un fuggi fuggi generale all'arrivo delle sirene.