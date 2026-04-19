Europei judo 2026 Bellandi e Pirelli in finale per l’oro a Tbilisi | Tavano per il bronzo

Durante i campionati europei di judo 2026 a Tbilisi, due atleti italiani sono arrivati in finale nella categoria dei pesi massimi, mentre un altro ha conquistato una medaglia di bronzo. Bellandi e Pirelli hanno affrontato la finale per l’oro, mentre Tavano si è posizionato terzo nella medesima categoria. La giornata ha visto gli atleti italiani protagonisti nelle fasi decisive della competizione.

L’Italia si gioca due titoli continentali nella giornata dei pesi massimi: azzurri protagonisti in Georgia. Grande Italia nell’ultima giornata degli Europei di judo 2026 a Tbilisi. La spedizione azzurra conquista due finali per la medaglia d’oro con Alice Bellandi nei -78 kg femminili e Gennaro Pirelli nei -100 kg maschili, mentre Asya Tavano resta in corsa per il bronzo nei +78 kg. Una giornata importante per il judo italiano, che conferma le ambizioni della vigilia nella categoria dei pesi massimi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia ruggisce! Bellandi e Pirelli in finale per l’oro! Tavano a caccia del bronzo

L’Italia s’è desta agli Europei di judo! Alice Bellandi e Gennaro Pirelli in finale per l’oro! Tavano per il bronzoQuarta e ultima giornata sui tatami di Tbilisi (Georgia), teatro degli Europei 2026 di judo, e l’Italia risponde presente nel momento che conta.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Europei judo 2026: il sorteggio e i tabelloni degli italiani. Percorso insidioso per Bellandi e Scutto; Europei Judo 2026 Tbilisi: Alice Bellandi a caccia dell’oro oggi. Orari e TV; Judo, al via gli Europei 2026 a Tbilisi: Italia presente con 18 azzurri, Bellandi sogna uno storico triplete. Il programma delle gare.

Dove vedere in tv Bellandi-Reid, Europei judo 2026: orario finale, programma, streamingAlice Bellandi ha avuto accesso alla finale per l'oro agli Europei 2026 di judo nella categoria di peso dei -78 kg femminili: nell'ultimo atto ... oasport.it

L’Italia s’è desta agli Europei di judo! Alice Bellandi e Gennaro Pirelli in finale per l’oro! Tavano per il bronzoQuarta e ultima giornata sui tatami di Tbilisi (Georgia), teatro degli Europei 2026 di judo, e l’Italia risponde presente nel momento che conta. Nel ... oasport.it

DIRETTA LIVE - quarta e ultima giornata dei Campionati Europei 2026 di judo, che si concludono sui tatami dell’Olympic Sport Palace di Tbilisi. Quattro i titoli in palio. l'Italia si affida alla campionessa olimpica Alice Bellandi per rimpinguare il medagliere. minu - facebook.com facebook

Judo, Italia a bocca asciutta nel day-3 degli Europei 2026 a Tbilisi - x.com