Genesis e Larusmiani alla Milano Design Week 2026

Durante la Milano Design Week 2026, il marchio di automobili Genesis ha annunciato una collaborazione con Larusmiani, noto marchio di moda milanese. La partnership mira a esporre l’identità del brand attraverso un evento dedicato, coinvolgendo il nome di Larusmiani, che rappresenta l’eleganza sartoriale e la tradizione. La presentazione si svolgerà nel contesto della settimana dedicata al design e alle innovazioni nel settore.

(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week, Genesis sceglie un partner d’eccezione per raccontare la propria identità: il marchio milanese Larusmiani, simbolo di eleganza sartoriale e tradizione. Una collaborazione che va oltre la semplice esposizione, trasformandosi in un dialogo concreto tra automotive e moda, due mondi sempre più vicini per linguaggio e valori. Cuore dell’iniziativa è la presenza della Genesis GMR-001 Hypercar, esposta all’interno della boutique di via Montenapoleone, nello spazio Automotive Gallery. Qui, l’auto diventa elemento narrativo, espressione tangibile della filosofia progettuale del brand coreano, dove precisione aerodinamica e linee scolpite convivono con una forte identità estetica.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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