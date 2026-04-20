Durante una diretta su una piattaforma online, un confronto tra l’ex premier e un ufficiale delle forze armate è diventato acceso, con insulti reciproci. L’ex leader politico ha rivolto parole dure all’ufficiale, che ha risposto avvertendo il presidente del consiglio di un possibile intervento. L’incontro si è svolto in un’atmosfera apparentemente informale, ma la discussione si è presto fatta tesa, attirando l’attenzione degli spettatori.

È successo tutto lì, sotto le luci di uno studio YouTube, con quell’aria da chiacchierata pop che però — all’improvviso — si trasforma in un ring. Non un talk show in giacca e cravatta, non l’ennesimo salotto politico: Pulp Podcast di Fedez e Mr Marra diventa il nuovo palcoscenico dove le frasi tagliano più dei microfoni. E quando sullo stesso tavolo si siedono Matteo Renzi e Roberto Vannacci, l’esito è quasi inevitabile: tensione, stilettate, silenzi pesanti. Con una scena destinata a rimbalzare ovunque. Il podcast come ring: quando la politica entra nel pop. L’atmosfera è quella che il web ama: ritmo veloce, battute, facce che parlano quanto le parole.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Generale, sei un p***o”: Renzi scatenato contro Vannacci, lui avvisa Meloni

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