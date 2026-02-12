Generale Vannacci scatenato contro Calenda | zaino fucile e scarpone

Il generale Roberto Vannacci ha criticato duramente Carlo Calenda, usando parole dure e ironiche. Vannacci si trova a Strasburgo, lontano dalla capitale italiana, dove invece si trova Calenda. La polemica tra i due si fa più accesa, mentre si scatenano frecciate pubbliche e commenti velenosi. La distanza tra di loro è di migliaia di chilometri, ma le tensioni tra i due sembrano crescere di giorno in giorno.

Per fortuna tra il generale Roberto Vannacci e Carlo Calenda c’è una barriera geografica di svariate migliaia di chilometri: il primo è a Strasburgo, il secondo a Roma. A unirli, la diretta di David Parenzo a L’aria che tira, su La7, e gli insulti incrociati. Parte il leader di Azione: «Vannacci è il patriota di Putin e come tale un traditore della patria. Noi ti abbiamo pagato lo stipendio, lauto, per anni per difendere l’Italia. Cosa che stanno facendo gli ucraini conto la Russia, se uno non capisce questo vuol dire che gli abbiamo dato un sacco di soldi ad minchiam. Non comprendere che difendere la propria patria è un fatto fondamentale per una persona dell'esercito, vuol dire che noi abbiamo speso un sacco di soldi per pagare queste permanenze all'estero davanti a uno che se c’avesse avuto un invasore se la sarebbe fatta sotto e sarebbe scappato». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Generale Vannacci: IO STO CON LE FORZE DELL'ORDINE E CON L'ITALIA.

