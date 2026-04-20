Google ha annunciato che la funzione di sincronizzazione tra l’intelligenza artificiale Gemini e la piattaforma NotebookLM sarà disponibile per tutti gli utenti, senza più restrizioni. Fino a ora, questa integrazione era accessibile solo a chi aveva un abbonamento, ma a partire da ora sarà possibile usarla senza limiti. La novità riguarda l’accesso a questa funzionalità, che si amplia a tutti, senza specificare ulteriori dettagli tecnici o tempistiche precise.

L’integrazione tra l’intelligenza artificiale di Google Gemini e la piattaforma NotebookLM sta per estendersi a tutti gli utenti, eliminando le barriere che finora limitavano questa funzione ai soli abbonati. La novità permetterà di trasferire conversazioni interamente gestite con Gemini verso lo spazio organizzato di NotebookLM, risolvendo il problema della dispersione dei dati digitali. Gestire un assistente IA in modo quotidiano significa spesso trovarsi immersi in un flusso costante di informazioni che tendono a svanire rapidamente. È un fenomeno comune: una ricerca importante o una spiegazione tecnica possono finire sepolte sotto una montagna di messaggi meno rilevanti, come le istruzioni per rimediare agli avanzi del frigorifero o i passaggi per riparare una guarnizione di un rubinetto che perde.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gemini e NotebookLM: arriva la sincronizzazione per tutti gli utenti

Gemini GEMs + NotebookLM: How to Use the NEW Gemini Gems Better Than 99% of People

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