Google potrebbe presto migliorare NotebookLM con una nuova funzione chiamata Gemini. Si parla di un aggiornamento che potrebbe rendere questo strumento di apprendimento ancora più utile, grazie a una funzione di intelligenza personalizzata. Al momento, è tutto in fase di sviluppo, ma gli utenti sperano in novità che facilitino lo studio e l’organizzazione delle informazioni.

Nel contesto degli strumenti di apprendimento offerti da Google, si delineano progressi legati all’introduzione di una funzione chiamata Personal Intelligence in NotebookLM. Le prime indicazioni suggeriscono la possibilità di condividere contesto tra conversazioni diverse, con l’obiettivo di fornire risposte più mirate e contestualizzate. L’attenzione è rivolta a come questa evoluzione possa differenziarsi dall’approccio osservato in altri sistemi, come Gemini, dove l’integrazione contestuale è già stata sperimentata in altre applicazioni Google. notebooklm con personal intelligence: stato attuale e prospettive. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Notebooklm potrebbe diventare ancora più utile con la funzione gemini

