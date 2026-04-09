Gemini e NotebookLM si fondono | ecco la rivoluzione dei dati AI

Google ha annunciato l'integrazione di NotebookLM all’interno della piattaforma Gemini, permettendo agli utenti di accedere ai contenuti di NotebookLM direttamente dal chatbot. Questa novità consente di combinare le funzionalità di intelligenza artificiale di Gemini con i dati e i documenti disponibili su NotebookLM, creando un’unica interfaccia. La fusione mira a migliorare l’esperienza di utilizzo, offrendo strumenti più integrati per la gestione e l’analisi delle informazioni.

Google introduce la sezione notebook all’interno di Gemini, rendendo i contenuti di NotebookLM accessibili direttamente dal chatbot. L’integrazione permette una gestione fluida di file e chat organizzati per temi specifici, garantendo che l’intelligenza artificiale utilizzi le informazioni caricate per fornire risposte estremamente mirate. Il sistema si basa su basi di conoscenza personali che collegano i diversi prodotti del colosso di Mountain View. Grazie a questa sincronizzazione, un utente può gestire spazi dedicati a singoli argomenti dove documenti e conversazioni interagiscono tra loro. La continuità operativa è totale: chi inizia a lavorare su un notebook tramite Gemini potrà beneficiare delle funzioni avanzate di NotebookLM, come la creazione di infografiche o le panoramiche video cinematografiche (Cinematic Video Overview). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gemini e NotebookLM si fondono: ecco la rivoluzione dei dati AI Notebooklm potrebbe diventare ancora più utile con la funzione geminiNel contesto degli strumenti di apprendimento offerti da Google, si delineano progressi legati all’introduzione di una funzione chiamata Personal... Gemini funzionalità risolve limite del slide deck di notebooklmQuesto testo esamina come NotebookLM trasformi rapidamente materiale di ricerca in presentazioni strutturate, evidenziando sia le funzionalità... Gemini 3 con NotebookLM es una Bestia: Nuevos 5 Casos que puedes hacer ahora Temi più discussi: Gemini integra i notebook sincronizzati con NotebookLM; Novità importanti per Gemini: ecco i Notebook per organizzare progetti; Google Gemini lancia i notebook per gestire le chat; Blog | OpenAi chiude Sora, salta l'accordo con Disney. Dove sta andando l'intelligenza artificiale? #Ascanio. Gemini incontra NotebookLM per organizzare chat, file e progettiGemini aggiunge notebook integrati per gestire documenti e ottenere analisi AI più precise e contestualizzate. msn.com Novità importanti per Gemini: ecco i Notebook per organizzare progettiGoogle introduce i notebook in Gemini: uno spazio unico per organizzare chat, file e progetti, sincronizzato con NotebookLM e in arrivo anche gratis. smartworld.it Google, un modulo per chiedere aiuto se si conversa con l'IA. Su Gemini protezioni per minori, impediscono all'IA di presentarsi come essere umano #ANSA x.com Una piazza per Don Nicola Mercuri San Gemini rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri: Monsignor Nicola Mercuri, nato qui il 10 settembre 1878 e scomparso il 6 gennaio 1958. Per 55 anni fu guida spirituale e presenza costante nella vita della n - facebook.com facebook