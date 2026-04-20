Durante la Milano Design Week, il marchio automobilistico presenta un’installazione chiamata Anima Mundi, che combina elementi visivi e sonori per creare un microcosmo tecnologico in costante trasformazione. L’evento si svolge nel capoluogo lombardo, attirando l’attenzione su un progetto che mette in mostra innovazioni e strumenti digitali legati all’automotive. La manifestazione si inserisce nel calendario degli appuntamenti più seguiti della settimana dedicata al design.

A guidare l’esperienza dei visitatori è innanzitutto la dimensione sonora, una composizione musicale reinterpretata da una algoritmo e diffusa attraverso le 4mila canne dello storico organo, il protagonista indiscusso che dialoga con l’intelligenza artificiale creando un equilibrio perfetto tra memoria storica e tecnologia moderna. Il software, infatti, rielabora lo spartito attingendo a diversi registri e generando una melodia in continua trasformazione e capace di contenere le molteplicità timbriche. Ad accompagnare il sound design, ci sono cinque enormi velari semi-trasparenti - simbolo di cinque diversi ambienti naturali - sui quali sono generate immagini che aggiungono all’installazione una narrazione visiva.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Geely porta il Rinascimento Tecnologico alla Milano Design Week

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