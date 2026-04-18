Geely debutta alla Milano Design Week con Anima Mundi

Durante la Milano Design Week 2026, un noto costruttore di automobili ha presentato una nuova iniziativa chiamata “Anima Mundi”. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’azienda, che hanno illustrato il progetto attraverso esposizioni e presentazioni pubbliche. La partecipazione si inserisce nel tentativo di consolidare la presenza nel mercato italiano e di comunicare i propri obiettivi attraverso questa iniziativa. La manifestazione si è svolta in un contesto di grande attenzione internazionale per il design e l’innovazione.

(Adnkronos) – Geely Auto sceglie la Milano Design Week 2026 per rafforzare il proprio posizionamento in Italia e presentare “ Anima Mundi. A Visionary Impulse” è un'installazione interattiva e immersiva realizzata dallo studio multidisciplinare Dotdotdot. L’iniziativa si inserisce nella visione del “Rinascimento Tecnologico”, concept con cui Geely ha avviato il proprio percorso sul mercato italiano nel. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Auto, natura e design immersivo: Geely porta l'”Anima Mundi” alla Milano Design Week 2026C’è un momento, entrando nella grande sala dell’organo dell’Istituto dei Ciechi di Milano, in cui smetti di capire dove finisce il mondo e dove... Zeekr debutta alla Milano Design Week con la 7GT e una mostra immersivaIl debutto italiano di Zeekr passa dalla Milano Design Week, dove il marchio è presente a Tortona Rocks con “The Art of Connection”, mostra aperta al... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milano Design Week 2026 all’insegna dell’auto elettrica: cosa c’è da vedere; L’automotive al Fuorisalone 2026; Milano Design Week 2026: tanti gli eventi a tema auto; Milano Design Week 2026: l'auto tra installazioni, contaminazioni e nuove visioni. Geely alla Milano Design Week con Anima Mundi, installazione tra tecnologia e naturaUn dialogo tra uomo, tecnologia e natura prende forma alla Milan Design Week 2026 con Anima Mundi. A Visionary Impulse, l'installazione immersiva presentata da Geely Auto e firmata dallo studio ... ansa.it Le auto da vedere alla Milano Design Week 2026Alla Milano Design Week 2026 quasi trenta marchi automotive tra anteprime, concept car e installazioni artistiche ... lautomobile.aci.it Il conto alla rovescia per l’inizio della Milano design Week 2026 è ufficialmente iniziato e anche questa volta musica e design vanno a braccetto. Per l’occasione @ploom_ita accende l’Aura della settimana del mobile con un ricco palinsesto di eventi e installa - facebook.com facebook ORIGINI. Armani/Casa for Milano Design Week 2025. 21-26 April 2026 10am - 8pm Corso Venezia 14, Milan, Italy. Painter: @NataliaResmini #ArmaniCasa x.com