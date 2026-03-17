Geberit apre a Milano il suo primo spazio polifunzionale, chiamato 'Geberit Experience Center'. L'inaugurazione si è svolta oggi e rappresenta un nuovo punto di riferimento per l'azienda nel capoluogo lombardo. L'evento ha visto la presenza di rappresentanti dell'azienda e di altri ospiti, che hanno potuto visitare gli ambienti e scoprire le novità proposte.

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Geberit ha presentato oggi in anteprima 'Geberit Experience Center': il nuovo spazio polifunzionale del brand a Milano che nasce - viene spiegato dal gruppo in una nota - "come luogo di incontro e confronto, dove accogliere progettisti, imprese, architetti, installatori, consumatori finali e istituzioni per un dialogo costante con il settore di riferimento e la comunità locale". La scelta dell'Italia e in particolare di Milano - viene chiarito - "s'inserisce in una precisa visione aziendale che attribuisce al nostro Paese un ruolo centrale. L'Italia rappresenta il terzo mercato per fatturato del gruppo Geberit e da sempre si distingue per cultura progettuale, capacità installativa, solidità della filiera e sensibilità al design". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Geberit a Milano apre primo spazio polifunzionale del gruppo

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