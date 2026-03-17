Geberit apre a Milano primo spazio polifunzionale del gruppo

Geberit ha inaugurato a Milano il suo primo spazio polifunzionale, chiamato 'Geberit Experience Center'. L'apertura è stata annunciata oggi con una presentazione ufficiale, durante la quale sono stati mostrati i diversi ambienti e le soluzioni innovative offerte dal gruppo nel settore dei sistemi idraulici. La struttura si trova nel centro della città e sarà aperta al pubblico per visite e dimostrazioni.

(Adnkronos) – Geberit ha presentato oggi in anteprima 'Geberit Experience Center': il nuovo spazio polifunzionale del brand a Milano che nasce – viene spiegato dal gruppo in una nota – "come luogo di incontro e confronto, dove accogliere progettisti, imprese, architetti, installatori, consumatori finali e istituzioni per un dialogo costante con il settore di riferimento e la comunità locale". La scelta dell’Italia e in particolare di Milano – viene chiarito – "s'inserisce in una precisa visione aziendale che attribuisce al nostro Paese un ruolo centrale. L’Italia rappresenta il terzo mercato per fatturato del gruppo Geberit e da sempre si distingue per cultura progettuale, capacità installativa, solidità della filiera e sensibilità al design". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Geberit a Milano apre primo spazio polifunzionale del gruppo “Uno spazio polifunzionale per i giovani nel mercato coperto di Lanciano”: la proposta di Ascom-AbruzzoL'associazione di categoria interviene in merito allo stanziamento di 300mila euro nel prossimo bilancio comunale per ristrutturare l'immobile. Una raccolta di contenuti su Geberit apre Discussioni sull' argomento Geberit investe in Italia e apre un nuovo spazio a Milano; Geberit rafforza gli investimenti in Italia con un nuovo hub esperienziale a Milano. Geberit apre a Milano primo spazio polifunzionale del gruppoGeberit ha presentato oggi in anteprima 'Geberit Experience Center': il nuovo spazio polifunzionale del brand a Milano che nasce - viene spiegato dal gruppo in una nota - come luogo di incontro e con ... adnkronos.com Geberit investe in Italia e apre un nuovo spazio a MilanoIl gruppo svizzero investe nei due stabilimenti italiani e apre un centro esperienziale per professionisti e clienti finali ... msn.com Il gruppo svizzero investe nei due stabilimenti italiani e apre un centro esperienziale per professionisti e clienti finali - facebook.com facebook