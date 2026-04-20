La Guardia di Finanza di Roma ha svolto controlli sulla filiera dei carburanti, concentrandosi su diverse attività di verifica. Durante le operazioni è stata riscontrata un’omessa comunicazione dei prezzi al Ministero da parte di un distributore situato nei Castelli Romani. L’intervento fa parte di un piano di controllo più ampio finalizzato a verificare il rispetto delle normative in materia di mercato e trasparenza dei prezzi.

Nello specifico, l’ispezione ha permesso di riscontrare la violazione degli obblighi di comunicazione dei prezzi praticati al portale “Osservaprezzi Carburanti” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Secondo il quadro normativo vigente, i gestori hanno l’obbligo di trasmettere tempestivamente ogni variazione di prezzo per ogni tipologia di carburante commercializzato, in quanto tale inadempienza mina il diritto del cittadino alla corretta informazione e alla libera scelta del fornitore più conveniente, comportando sanzioni amministrative pecuniarie da 200 a 2.000 euro per ogni giorno di violazione. Cronache Cittadine • Il Giornale n.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Gdf Roma. Controlli sulla filiera dei carburanti. Contestata l’omessa comunicazione dei prezzi al Ministero da parte di un distributore nei Castelli Romani

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