A Lucca e Viareggio, due distributori sono stati sanzionati dalla Guardia di Finanza per aver omesso di comunicare i prezzi dei carburanti. In totale, devono pagare una multa di 6.400 euro. L'operazione fa parte di controlli mirati sulla trasparenza dei prezzi nei distributori di carburante. Le verifiche sono state condotte nelle rispettive città nelle ultime settimane.

È di due distributori sanzionati e 6.400 euro di multa il bilancio dei controlli condotti dalla Guardia di Finanza a Lucca e Viareggio per garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti. L’operazione, svolta nell’ambito delle direttive nazionali, è stata finalizzata a tutelare i consumatori e assicurare la regolarità delle attività di rifornimento presso gli impianti stradali. Controlli intensificati per la trasparenza dei prezzi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Lucca ha recentemente intensificato le verifiche sulla filiera distributiva dei prodotti energetici. L’obiettivo principale di questa azione è stato quello di garantire la trasparenza dei prezzi praticati al pubblico e la regolarità delle operazioni di rifornimento presso i distributori stradali di carburanti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lucca, mancata comunicazione dei prezzi dei carburanti: distributore multato, ecco quanto deve pagare

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Conflitto in Medio Oriente, quanto si sono alzati prezzi dei carburanti nelle diverse cittàA Milano e Roma i maggiori rialzi La benzina è salita del 3-4%: Milano che segna il rialzo più alto, del 4,1%, e Roma del 3,9%.