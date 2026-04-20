L'ONU ha stimato che la ricostruzione di Gaza richiederà circa 71,4 miliardi di dollari nel corso di dieci anni. Questa cifra è stata comunicata in relazione ai danni subiti durante il recente conflitto, che hanno coinvolto infrastrutture civili e abitazioni. La stima si basa sui danni evidenziati nelle valutazioni sul campo e sulla necessità di interventi strutturali per il ripristino delle condizioni precedenti.

La ripresa e la ricostruzione di Gaza costeranno 71,4 miliardi di dollari in 10 anni. E’ quanto emerge da un nuovo rapporto delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea, con il contributo della Banca Mondiale, secondo cui il totale include 26,3 miliardi di dollari nei primi 18 mesi per ripristinare i servizi essenziali, ricostruire le infrastrutture critiche e sostenere la ripresa economica. I danni alle infrastrutture fisiche, afferma il rapporto, sono stimati in 35,2 miliardi di dollari, e le perdite economiche e sociali in circa 22,7 miliardi di dollari dall’inizio della guerra seguita agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Onu: “Ricostruzione costerà 71,4 miliardi di dollari in 10 anni”

Notizie correlate

Trump lancia il “Board of Peace”: 5 miliardi di dollari per Gaza tra aiuti, ricostruzione e sicurezza.L’ex Presidente Donald Trump ha lanciato una nuova iniziativa per la Striscia di Gaza: il “Board of Peace”, una piattaforma di raccolta fondi con...

Guerra in Ucraina, per la ricostruzione serviranno 588 miliardi di dollariA dettare le cifre è stata la Banca Mondiale, che ha evidenziato quanto sarà costoso ricostruire l’Ucraina dopo la guerra (in corso) con la Russia.

Una raccolta di contenuti

L’UE: La ricostruzione di Gaza costerà 71 miliardi di euroLe cifre sulla ricostruzione di Gaza diffuse dall'Alta rappresentante dell'UE, Kaja Kallas: Serviranno 71 miliardi, ce ne occuperemo ... eunews.it

Striscia di Gaza: Rapporto Onu-Ue, servono oltre 71 miliardi di dollari per la ripresa e la ricostruzioneA più di due anni dall’inizio del conflitto, servono oltre 71 miliardi di dollari per la ripresa e la ricostruzione della Striscia di Gaza. È quanto emerge dalla valutazione finale Gaza Rapid Damage ... agensir.it