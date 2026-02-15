Trump lancia il Board of Peace | 5 miliardi di dollari per Gaza tra aiuti ricostruzione e sicurezza

Donald Trump ha annunciato il lancio del “Board of Peace”, un progetto che mira a raccogliere oltre 5 miliardi di dollari per Gaza. La manovra nasce dopo l’intensificarsi dei conflitti nella regione e punta a finanziare aiuti umanitari, ricostruzione e misure di sicurezza. Nei primi giorni, sono stati raccolti circa 500 milioni di dollari grazie a donazioni di privati e aziende americane. La proposta di Trump prevede anche investimenti per riavviare l’economia locale e rafforzare le infrastrutture danneggiate.

Il Board of Peace di Trump: Una Nuova Scommessa per Gaza con Oltre 5 Miliardi di Dollari in Gioco. L’ex Presidente Donald Trump ha lanciato una nuova iniziativa per la Striscia di Gaza: il “Board of Peace”, una piattaforma di raccolta fondi con l’obiettivo di superare i 5 miliardi di dollari. La prima riunione è in programma a Washington il 19 febbraio e mira a finanziare interventi umanitari, la ricostruzione della Striscia e la creazione di forze di sicurezza locali e internazionali. Questa mossa, che arriva in un momento di profonda crisi per la regione, solleva interrogativi sulle motivazioni e sulla fattibilità di un progetto al di fuori dei canali diplomatici tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu Board of Peace, Trump: ‘Stanziati oltre 5 miliardi di dollari per Gaza’ Il presidente Donald Trump ha annunciato che sono stati destinati più di 5 miliardi di dollari per Gaza, una decisione presa per sostenere la regione in difficoltà. Trump annuncia: "Dal Board of peace 5 miliardi di dollari per ricostruire Gaza, ma Hamas consegni le armi" Donald Trump ha dichiarato che il Board of peace, un organismo internazionale da lui creato, investirà 5 miliardi di dollari per ricostruire Gaza, ma ha anche esortato Hamas a consegnare le armi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Netanyahu si defila: non inaugurerà il Board of Peace a Washington; Gaza, Tajani: limiti della Costituzione insormontabili per partecipare al Board of Peace; Trump lancia sito per la vendita di farmaci a prezzi scontati negli Usa; USA, Trump lancia sito per acquistare farmaci a prezzi scontati. Il Board of peace di Trump scalda i motori, 'per Gaza oltre 5 miliardi'Dal suo resort di Mar-a-Lago dove trascorre il weekend festivo fino al lunedì, Donald Trump prepara la prima riunione del Board of Peace, prevista il 19 febbraio all'Institute of Peace di Washington - ... ansa.it Trump Dai membri del Board of Peace oltre 5 miliardi per GazaROMA (ITALPRESS) – Il Board of Peace ha un potenziale illimitato. Lo scorso ottobre ho pubblicato un Piano per la fine definitiva del ... iltempo.it Donald Trump lancia nuovo avvertimenti all'Iran, paventando un possibile intervento militare. Ma i negoziati con Teheran, sebbene in salita, potrebbero riprendere. facebook Donald Trump lancia nuovo avvertimenti all'Iran, paventando un possibile intervento militare. Ma i negoziati con Teheran, sebbene in salita, potrebbero riprendere x.com