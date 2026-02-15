Trump lancia il Board of Peace | 5 miliardi di dollari per Gaza tra aiuti ricostruzione e sicurezza

15 feb 2026

Donald Trump ha annunciato il lancio del “Board of Peace”, un progetto che mira a raccogliere oltre 5 miliardi di dollari per Gaza. La manovra nasce dopo l’intensificarsi dei conflitti nella regione e punta a finanziare aiuti umanitari, ricostruzione e misure di sicurezza. Nei primi giorni, sono stati raccolti circa 500 milioni di dollari grazie a donazioni di privati e aziende americane. La proposta di Trump prevede anche investimenti per riavviare l’economia locale e rafforzare le infrastrutture danneggiate.

