Guerra in Ucraina per la ricostruzione serviranno 588 miliardi di dollari

La Banca Mondiale ha stimato che ci vorranno 588 miliardi di dollari per ricostruire l’Ucraina, colpita duramente dal conflitto con la Russia. La cifra deriva dai danni ai civili, alle infrastrutture e alle abitazioni, che richiedono interventi immediati. Questa stima si basa sulle recenti valutazioni sul territorio e sui danni causati dal conflitto. La necessità di fondi diventa sempre più urgente per avviare i lavori di riparazione.

