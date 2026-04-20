In un quadro di tensioni e negoziati, sono emerse comunicazioni riservate tra le autorità statunitensi e europee, con l’obiettivo di stabilire un collegamento tra le nuove strutture nate a Gaza dopo il cessate il fuoco e le istituzioni internazionali. Questi incontri si svolgono in modo discreto e coinvolgono anche rappresentanti di Ramallah, senza che siano stati resi pubblici dettagli o decisioni ufficiali.

A Bruxelles, il tentativo di gettare un ponte tra le nuove strutture nate dal cessate il fuoco a Gaza e le istituzioni internazionali consolidate sta prendendo una forma inaspettata, segnata da contatti riservati tra l’amministrazione statunitense e i partner europei. Il Board of Peace, l’organismo guidato da Washington incaricato di gestire la ricostruzione e il governo della Striscia, sta cercando un dialogo silenzioso con l’Unione Europea e l’Autorità Palestinese per stabilizzare la regione e preparare la gestione post-conflitto. Lunedì scorso, durante una serie di incontri ravvicinati focalizzati sulla crisi tra Israele e Hamas, il ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide, ha rivelato che il Board of Peace si sta avvicinando progressivamente a realtà con una lunga esperienza sul campo, come l’Autorità Palestinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza, la svolta segreta: Washington e l’UE dialogano con Ramallah

Notizie correlate

Leggi anche: Italia "Paese osservatore" nel Board of Peace per Gaza, Tajani: "Andrò io a Washington per riunione", presenti anche Ue e Cipro

Trump e Xi: la strategia segreta di Washington su TaiwanWashington sta preparando il terreno per il vertice di metà maggio tra Trump e Xi, modulando con estrema precisione il linguaggio diplomatico su...