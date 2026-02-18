Italia Paese osservatore nel Board of Peace per Gaza Tajani | Andrò io a Washington per riunione presenti anche Ue e Cipro

Tajani domani a Washington per la prima riunione. Continuano i malumori per la presenza dell'Italia nell'organismo Nel Board of Peace per Gaza l'Italia sarà "Paese osservatore". Lo ha confermato ieri Tajani alla Camera, creando non pochi malumori. Il ministro degli Esteri, presente oggi a Tir. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Board of Peace, Tajani alla Camera: “Italia alla prima riunione come Paese osservatore”Il ministro Tajani ha annunciato alla Camera che l’Italia parteciperà come osservatore al Board of Peace, un’iniziativa creata dall’ex presidente americano Donald Trump.

Gaza, Ue: “Non saremo nel board of peace di Trump”. Italia osservatoreL’Unione Europea ha deciso di non entrare nel Board of Peace per Gaza promosso dall’amministrazione Trump.

Argomenti discussi: Board of Peace, via libera a risoluzione di maggioranza: Italia Paese osservatore. Parolin: perplessità; Board of Peace: perché l’Italia partecipa come osservatore e cosa significa; 'L'Italia al Board da osservatore', Meloni valuta se volare a Washington; Board of Peace, Italia sarà osservatore. Tajani: Non ci sono alternative credibili al Piano Usa.

Italia nel Board of Peace di Gaza come osservatore, quanto vale la ricostruzioneIl nostro Paese parteciperà come Paese osservatore alla prima riunione del Board prevista per giovedì 19 febbraio per 3 motivi principali ... quifinanza.it

Gaza: Tajani in parlamento, l'Italia parteciperà come osservatore alla riunione del Board of Peace. Parolin (Vaticano): noi non ci saremoIn vista della seduta di domani del 'Board of peace', alla quale l'Italia è stata invitata a partecipare in qualità di paese osservatore, direttamente dal presidente Trump, il ministro degli Esteri ... tg.la7.it

L'Italia Paese osservatore al Board of Peace. A Ginevra colloqui sul nucleare iraniano e negoziati su Kiev. La desertificazione dei negozi. Con @gualminielisa @IlariaCavo @FrancoBechis @CorradinoMineo #MarianoBella @albertcampailla @FlamiCami #R x.com

L’Italia subalterna. È l’idea di Paese di Giorgia Meloni. Ma essere alleati degli Usa non può e non deve significare dire sempre sì a Trump. Entrando nel club privato di Trump - il cosiddetto Board of Peace - Meloni e Tajani calpestano la Costituzione, il buon se facebook