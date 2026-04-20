Gaza e nuovi equilibri | la strategia di Kallas per l’Europa

La premier estone ha avviato una serie di incontri internazionali concentrandosi sulla crisi a Gaza. Durante la settimana, ha discusso con leader di diversi paesi sulla possibilità di una soluzione che preveda due stati tra Israele e i territori palestinesi. L’obiettivo principale è definire una strategia diplomatica condivisa per affrontare la situazione nel Medio Oriente.

Kaja Kallas apre una settimana di vertici internazionali focalizzando l’attenzione diplomatica sulla questione di Gaza, cercando di delineare un percorso verso la soluzione a due stati tra Israele e i territori palestinesi. Mentre la diplomazia europea si muove con incontri consecutivi per definire il futuro della regione, si profilano nuove dinamiche politiche nel continente che potrebbero ridefinire gli equilibri con il Medio Oriente. L’agenda europea di questa settimana appare densa di appuntamenti ad alto livello che coinvolgeranno i principali decisori stranieri. Kallas guida le prime manovre diplomatiche del lunedì, organizzando una serie di eventi mirati a sostenere la coesistenza tra Israele e Palestina attraverso la formula dei due stati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaza e nuovi equilibri: la strategia di Kallas per l’Europa Notizie correlate La strategia della premier: "Non entreremo in guerra". Nuovi equilibri in Europa"L’Italia non è parte del conflitto e non intende diventare parte del conflitto". Nuovi equilibri in Europa: tra l’espansione di Unicredit e StellantisIl economico e geopolitico globale sta attraversando una fase di profondo rimescolamento, dove le strategie industriali europee si scontrano con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Festival dei Diritti Umani 2026, diario del secondo giorno; LA TURCHIA NEL MIRINO DI ISRAELE; Gaza. Il piano Usa si arena: fondi mancanti, sicurezza assente e nessuna regia sul campo; Arturo Marzano - Fiera dei Librai - eventi. Modello Gaza in Libano, Israele si prende la fascia “di sicurezza” x.com Greta Thunberg sbarca in Calabria con la Flotilla diretta a Gaza ...Continua facebook