La strategia della premier | Non entreremo in guerra Nuovi equilibri in Europa

La premier italiana ha dichiarato che il paese non entrerà in guerra, sottolineando che l’Italia non fa parte del conflitto e non ha intenzione di parteciparvi. La dichiarazione è arrivata a una settimana dall’inizio di tensioni e spostamenti di forze militari nella regione. Le autorità italiane continuano a monitorare la situazione senza interventi diretti nel conflitto in corso.

"L'Italia non è parte del conflitto e non intende diventare parte del conflitto". A una settimana dall'attacco Usa-Israele all'Iran e dalla reazione di Teheran e dopo giorni di intensi contatti con i leader dell'area mediorientale interessata dalla guerra e, soprattutto nelle ultime quarantotto ore con gli altri leader europei, la premier Giorgia Meloni parla, direttamente, sulla questione iraniana. Un video di poco più di due minuti sui social in cui la presidente del Consiglio si rivolge direttamente ai cittadini per spiegare che il governo "è impegnato per proteggere la sicurezza dell'Italia" e a sostenere ogni iniziativa per la pace e per la ripresa dei negoziati.