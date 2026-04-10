In Europa, si osservano recenti mosse di grandi aziende che influenzano il panorama economico e industriale del continente. Da un lato, Unicredit sta ampliando le sue operazioni, mentre dall’altro Stellantis si concentra su nuove strategie di sviluppo. Questi cambiamenti si inseriscono in un quadro più ampio di tensioni tra le direttive europee e le politiche americane, con il mercato digitale che continua a evolversi rapidamente.

Il economico e geopolitico globale sta attraversando una fase di profondo rimescolamento, dove le strategie industriali europee si scontrano con nuove direttive americane e l’evoluzione dei mercati digitali. Mentre Stellantis punta sulla ripartenza attraverso il piano Filosa e Unicredit accelera la sua espansione in Germania, l’instabilità energetica in Medio Oriente e la trasformazione tecnologica dei mercati finanziari impongono una revisione delle priorità per le famiglie e le imprese italiane. Strategie industriali e nuovi equilibri bancari in Europa. Nel settore automobilistico, la ricerca di una nuova traiettoria produttiva vede protagonista Stellantis, che sta cercando di implementare il piano denominato Filosa per rilanciare le proprie attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi equilibri in Europa: tra l’espansione di Unicredit e Stellantis

Difesa, la Nato accelera: Europa e Canada aumentano la spesa del 20% mentre riemerge il nodo strategico di Hormuz tra tensioni globali e nuovi equilibri geopoliticiC’è una linea sottile che separa la prudenza strategica dalla presa d’atto di un mondo che cambia.

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FIGLI I figli sono sbattimenti, difficoltà di gestione, crisi di coppia alla ricerca di nuovi spazi ed equilibri. I figli sono pediatri irraggiungibili, amici che spariscono, weekend fatti di feste multiple, gelosie tra fratelli, papà imbranati, famiglie che non aiutano, istituzion - facebook.com facebook

Shock geopolitici, nuovi equilibri globali, inflazione che torna a correre. Eppure l’M&A non si ferma: cambia ritmo, si adatta, rilancia. 311 operazioni 9 miliardi di euro di controvalore Un primo trimestre debole nei volumi e nei valori, ma che racconta comun x.com