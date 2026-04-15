Friedkin al lavoro | sul piatto la questione Gasperini-Ranieri e il rinnovo di Pellegrini

Da sololaroma.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La dirigenza della squadra sta affrontando diverse questioni in questa fase. Al centro sportivo si lavora per risolvere i contrasti tra l’area tecnica e quella gestionale, mentre contemporaneamente si definiscono i contratti dei giocatori per le stagioni future. La discussione riguarda anche il rinnovo di alcuni atleti e le possibili modifiche alla rosa. Sono momenti di confronto intenso per pianificare le prossime mosse della società.

La dirigenza della Roma è attualmente impegnata su due livelli operativi distinti: all’interno del centro sportivo si lavora sia per risolvere i contrasti tra l’area tecnica e la gestione sportiva, sia per definire la struttura contrattuale della rosa per le prossime stagioni. Videoconferenza con la proprietà: imposta la tregua tra Gasperini e Ranieri. Il primo intervento ha riguardato il rapporto professionale tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. Per risolvere le divergenze gestionali emerse negli ultimi giorni, i Friedkin hanno organizzato una videoconferenza ufficiale: durante il colloquio, la presidenza ha richiesto la sospensione dei contrasti interni, ordinando alle parti di collaborare fino al termine del campionato per non compromettere i risultati sportivi e la stabilità dell’ambiente di lavoro.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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