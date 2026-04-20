Dopo le parole di un altro allenatore, l’allenatore dell'ultima squadra ha mostrato segni di emozione durante la conferenza stampa, chiudendo con le lacrime. La scena si è verificata subito dopo i commenti di Ranieri, che ha rivolto alcune parole alla squadra e allo staff. Gasperini si è lasciato andare e ha concluso la sessione con un pianto visibile, suscitando attenzione tra i presenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il mister giallorosso Gian Piero Gasperini si è mostrato visibilmente sorpreso e commosso dalle recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri, avvenute la scorsa settimana. Durante la conferenza stampa di pre-partita, Gasperini ha concluso il suo intervento in lacrime, riflettendo sull’importante periodo trascorso ad Atalanta. Sabato, Gasperini affronterà il suo ex club, l’Atalanta, allo Stadio Olimpico, in un incontro cruciale per la corsa alla qualificazione alla Champions League nella Serie A. La sfida è accompagnata da una pressione crescente all’interno dell’ambiente giallorosso, specialmente dopo le forti osservazioni di Ranieri riguardo all’operato dell’attuale tecnico.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gasperini commosso dopo le parole di Ranieri, chiude la conferenza stampa in lacrime.

GASPERINI IN LACRIME: La Verità sui SENATORI che fa infuriare Roma!

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