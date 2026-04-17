Durante una conferenza stampa, il tecnico ha commentato alcune frasi inattese da parte di Ranieri, aggiungendo poi riferimenti a Antonio Percassi. In un momento di forte emozione, ha iniziato a piangere e ha lasciato la sala, colpendo una porta con un calcio. La discussione si inserisce nel contesto della crisi di risultati della Roma, in vista della partita contro l’Atalanta, squadra di cui il tecnico è stato allenatore in passato.

La tensione crescente con Claudio Ranieri. La crisi di risultati della Roma, che sabato si gioca le residue chance di rincorrere un posto Champions contro l’ Atalanta, proprio la sua ex squadra. Un mix di emozioni e pressioni che hanno fatto esplodere Gianpiero Gasperini. Il tecnico giallorosso ha definito “una cosa veramente inaspettata” lo sfogo di Ranieri di una settimana fa. Poi, quando la conferenza stampa alla vigilia del big match di domani sera all’Olimpico stava volgendo al termine, è scoppiato in lacrime parlando di Antonio Percassi. Gasperini si è alzato ed è andato via, dando un calcio a una porta. Gasperini si è presentato davanti ai microfoni ben conscio della bufera che si sta vivendo a Roma, dopo le dichiarazioni del senior advisor Ranieri, che hanno reso palese la frattura tra il tecnico e l’attuale dirigenza giallorossa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gasperini: “Da Ranieri frasi inaspettate”. Poi parla di Antonio Percassi e scoppia in lacrime: lascia la conferenza stampa tirando un calcio a una porta

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