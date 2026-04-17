Dopo una settimana caratterizzata da voci, silenzi e tensioni, si è tenuta una conferenza stampa molto attesa. Alla fine dell'incontro, il tecnico ha commentato le recenti parole di un collega, sorprendendo alcuni presenti. La sessione si è conclusa con un clima di commozione, andando a chiudere un periodo di grandi aspettative e di discussioni nel mondo del calcio.

Una settimana di indiscrezioni, di silenzi e di tensione si è conclusa con una delle conferenze stampa più attese, se non la più attesa, della stagione. Le parole di Claudio Ranieri prima della sfida di venerdì scorso contro il Pisa hanno aperto un polverone in casa Roma, con grande attesa per quella che sarebbe potuta essere la risposta di Gasperini a distanza di sette giorni. Alla vigilia del fondamentale match con l’Atalanta, il tecnico giallorosso ha voluto anticipare qualsiasi domanda relativa al Senior Advisor, per spostare l’attenzione solamente sulla sfida di domani. La questione Ranieri e il caso Wesley. Gasperini ha così sintetizzato la questione: “C’è stata un’intervista di Ranieri venerdì scorso che è stata per me una sorpresa incredibile.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Gasperini: “Non mi aspettavo le parole di Ranieri”. Commozione a fine conferenza stampa

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