Gasparri contestato durante un convegno in università Atteggiamento fazioso

Durante un convegno all’Università di Firenze, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri è stato oggetto di contestazioni da parte di alcuni studenti. L’evento, dedicato al futuro digitale dell’Europa e organizzato dalla Fondazione Rosselli, prevedeva anche l’intervento dell’ex ministro Valdo Spini. La discussione ha registrato momenti di tensione, con alcuni partecipanti che hanno espresso dissenso nei confronti delle posizioni del senatore.

Momenti di tensione all’Università di Firenze, dove il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri è stato contestato da un gruppo di studenti durante un convegno dedicato al futuro digitale dell’Europa, organizzato dalla Fondazione Rosselli e introdotto dall’ex ministro Valdo Spini. Secondo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Firenze: Gasparri contestato durante un convegno all’Università. Lui: “Sono rimasto al mio posto”FIRENZE – Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, è stato contestato oggi, 20 aprile 2026, da un gruppo di studenti al polo di scienze sociali... Gasparri contestato al convegno della Fondazione Rosselli. “Episodio di intolleranza”Firenze, 20 aprile 2026 – Un piccolo gruppo di studenti ha contestato oggi, lunedì 20 aprile, al polo di scienze sociali dell'Università di Firenze... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Forza Italia rivoluzionata: Gasparri lascia la guida, Stefania Craxi prende il timone. Firenze: Gasparri contestato durante un convegno all’Università. Lui: Sono rimasto al mio postoMaurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, è stato contestato oggi, 20 aprile 2026, da un gruppo di studenti al polo di scienze sociali dell'Università di Firenze. Gasparri era stato invitato per pa ... firenzepost.it Alessandro Alfieri contro Filippo Sensi, scontro senatori del Pd su Gasparri: Sono venuti quasi alle maniScoppia il caso Gasparri nel Pd, accesa lite in Senato tra Alessandro Alfieri e Filippo Sensi: scambio di accuse tra i due ... virgilio.it