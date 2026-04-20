Firenze | Gasparri contestato durante un convegno all’Università Lui | Sono rimasto al mio posto

Durante un convegno all’Università di Firenze, il senatore di Forza Italia è stato accolto da alcune contestazioni da parte di studenti presenti. Nonostante le proteste, Gasparri ha mantenuto la sua posizione e ha dichiarato di essere rimasto al suo posto. L’evento si è svolto nel polo di scienze sociali e ha attirato l’attenzione di chi era presente. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni delle contestazioni è stato fornito.

FIRENZE – Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, è stato contestato oggi, 20 aprile 2026, da un gruppo di studenti al polo di scienze sociali dell’Università di Firenze. Gasparri era stato invitato per parlare al convegno ‘L’Europa ha un futuro digitale?’, promosso dalla Fondazione Rosselli e dalla Scuola di scienze politiche. Gli studenti hanno mostrato uno striscione con scritto ‘Fuori i complici di Israele dall’Università’. Gasparri ha commentato: “Io sono rimasto al mio posto, poi il personale di scorta ha tenuto tutto sotto controllo, dopo qualche minuto gli studenti si sono allontanati. Non ho alimentato la cosa, anche se è stata spiacevole.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: Gasparri contestato durante un convegno all’Università. Lui: “Sono rimasto al mio posto” Notizie correlate Leggi anche: Gasparri "sfiduciato": si dimette. Sono 14 le firme contro di lui Gasparri "sfiduciato". Sono 14 le firme contro di lui. In FI: "Lascia tra poche ore"Dopo il pressing del partito si attende a breve il passo indietro del senatore, che lascerà la carica di capogruppo.