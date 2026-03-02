Giornata internazionale della Donna il 6 marzo evento alla Fondazione Rosselli

Firenze, 2 marzo 2026 - Il 6 marzo alle ore 16.30 la Fondazione Rosselli in via degli Alfani 101r a Firenze organizza un evento in occasione della Giornata internazionale della donna. Ci sarà un'introduzione musicale di Letizia Fuochi e, successivamente, la presentazione del libro di Luca Gatti 'Una donna nella lotta antifascista. Giaele Angeloni dall'esilio in Francia alla guerra di Spagna', edito da Arcadia. Spazio poi alle memorie di due madri costituenti, Teresa Mattei di Silvia Panichi e Bianca Bianchi di Bruno Becchi. "Quest'anno – ha affermato il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini - la Giornata della donna ricorre dell'ottantesimo del 2 giugno 1946, voto per la Repubblica e per l'Assemblea Costituente.