Gian Piero Gasperini ha deciso di lasciare la Roma, ma rimane nel calcio italiano. La sua partenza dai giallorossi è stata annunciata, mentre si parla di un possibile nuovo ruolo in un'altra squadra. Nel frattempo, si continua a discutere delle tensioni tra il tecnico e la dirigenza, che sono state evidenziate anche attraverso alcune dichiarazioni pubbliche. Recentemente, un commento di un ex allenatore ha fatto capire come la situazione fosse piuttosto tesa.

Continua a tenere banco il futuro di Gasperini, pronto a dire addio ai giallorossi Checché se ne dica, lo sfogo pubblico di dieci giorni fa di Claudio Ranieri è stato causato anche dalle numerose frecciatine pubbliche di Gian Piero Gasperini nei confronti della dirigenza sportiva e del club. Il clima di tensione a Trigoria dura praticamente da inizio stagione, ma la famiglia Friedkin continua a sperare in una possibile convivenza tra tecnico, senior advisor e direttore sportivo anche il prossimo anno. (Ansa Foto) – calciomercato.it Uno scenario che appare quasi utopistico anche alla luce della conferenza stampa post Roma-Atalanta di Gasp.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gasp lascia la Roma, ma non l’Italia: la nuova squadra prende quota

Notizie correlate

Leggi anche: La fronda di Forza Italia in pressing su Barelli alla Camera. Prende quota lo scambio con Mulè, «ma non umiliamo nessuno»

Perrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col ComoPerrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col Como Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ranieri-Gasperini è rottura: la Roma cambia allenatore?; Gasperini e il dibattuto con Ranieri: 'Sono stato tirato in mezzo'; Gasperini lascia la Roma? La scelta dei Friedkin (al bivio), perché è difficile assecondare le richieste dell'allenatore; Ranieri, bordate a Gasp: Tre allenatori prima di lui hanno rifiutato. Poi ha avallato i nostri acquisti.

Gasperini lascia la Roma? La scelta dei Friedkin (al bivio), perché è difficile assecondare le richieste dell'allenatoreDa una parte, c'è la società, che meno di un anno fa ha pescato (e scelto) Gasperini da una lista allargata, con all'interno pure chi, prematuramente, ha detto no ... ilmessaggero.it

Gasp lascia la conferenza in lacrime: porta sbattuta, è tensione a Roma? | OneFootballCosa manca alla Roma rispetto alle big? A Roma c'è tutto, soprattutto nella squadra e anche nell'ambiente esterno. A Bergamo ho potuto fare bene perché il contesto era compatto, il lavoro della socie ... onefootball.com

Gian Piero Gasperini scoppia a piangere e lascia la conferenza stampa pre Roma-Atalanta #CorrieredelloSport #Gasperini #ASRoma facebook