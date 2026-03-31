La fronda di Forza Italia in pressing su Barelli alla Camera Prende quota lo scambio con Mulè ma non umiliamo nessuno

All’interno di Forza Italia si intensifica la discussione riguardo a una possibile modifica nella composizione della squadra di segreteria di Antonio Tajani. La fronda interna mette sotto pressione Barelli alla Camera, mentre si registra uno scambio di posizioni con Mulè. La priorità dichiarata è mantenere l’unità del gruppo e evitare divisioni evidenti.

La parola d’ordine è evitare strappi. Ma il pressing interno a Forza Italia per un cambio nella squadra del segretario Antonio Tajani cresce di giorno in giorno. Nel mirino c’è Paolo Barelli, capogruppo alla Camera, su cui la minoranza, sempre meno silenziosa, chiede discontinuità come avvenuto al Senato con Maurizio Gasparri che si è dimesso dopo l’esito del referendum sulla giustizia. I numeri per una raccolta firme, assicura un forzista di peso, ci sarebbero. «Soprattutto se Marina Berlusconi darà un segnale, da 20 si potrà arrivare anche a 35». Più della metà della truppa azzurra alla Camera che conta 54 teste. Intanto, l’incontro chiarificatore di Tajani con la figlia del Cav. 🔗 Leggi su Open.online

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