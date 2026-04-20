Gas ai minimi del mese | PSV in calo prezzo tutelato ARERA a 0,557699 € Smc a marzo 2026

Oggi il prezzo del gas naturale è sceso ai livelli più bassi del mese, con il PSV in diminuzione e il prezzo tutelato ARERA fissato a circa 0,558 euro per metro cubo a marzo 2026. Questo dato, aggiornato quotidianamente, rappresenta un riferimento importante per le famiglie italiane, poiché influisce direttamente sul costo finale delle bollette. La fluttuazione dei prezzi del gas continua a essere monitorata attentamente da consumatori e operatori del settore.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la bolletta sulle famiglie italiane. Con il mercato del gas in continua evoluzione, conoscere il valore attuale della materia prima è essenziale per stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più vantaggiose. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 20 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (dato riferito a marzo 2026). A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Gas ai minimi del mese: PSV in calo, prezzo tutelato ARERA a 0,557699 €/Smc a marzo 2026 Notizie correlate Gas ai minimi del mese: PSV in forte calo, prezzo tutelato ARERA a 0,557699 €/Smc a marzo 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la prossima... Gas ai minimi del mese: PSV in forte calo, prezzo tutelato ARERA a 0,5577 €/Smc a marzo 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI Ancora in Calo, Gas Riprende Quota dai Minimi; Idee operative su Italian PSV Natural Gas Futures (Sep 2027) — ICEENDEX:IGAU2027; I futures sul gas naturale negli USA restano ai minimi di 17 mesi: il clima mite frena la domanda; Impennata dei prezzi dell’energia: in 5 anni gas +70% ed elettricità +100%. Gas ai minimi del mese: PSV in calo, prezzo tutelato ARERA a 0,557699 €/Smc a marzo 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Con le quotazioni aggiornate quotidianamente, è ... quifinanza.it Stoccaggi gas ai minimi: l’ombra del conflitto nel Golfo minaccia l’inverno europeoSicurezza energetica stoccaggi gas L'analisi ENTSOG rivela riserve continentali al 28% e l'urgenza di importazioni record di ... energiaoltre.it I Comuni del Friuli Venezia Giulia iniziano a temere per la tenuta dei loro bilanci alle prese con l’aumento importante del prezzo del gas e dell’energia elettrica, oltre che del gasolio - facebook.com facebook "La #Russia ha tutto da guadagnare da quello che sta succedendo in #Iran. Sospendere l'approvvigionamento di gas da Mosca è stata una decisione politica" @CottarelliCPI #NonStopNews LIVE Link in Bio x.com