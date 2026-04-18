Gas ai minimi del mese | PSV in forte calo prezzo tutelato ARERA a 0,5577 € Smc a marzo 2026

Oggi il prezzo del gas naturale si trova ai livelli più bassi del mese, con il PSV in forte calo rispetto ai giorni precedenti. Il prezzo tutelato dall’ARERA per marzo 2026 si attesta a 0,5577 euro per metro cubo. Questo dato, aggiornato quotidianamente, rappresenta un punto di riferimento importante per le famiglie e le aziende che desiderano monitorare le proprie spese legate al consumo di gas.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Con le recenti oscillazioni del mercato, conoscere il valore attuale del gas può aiutare le famiglie a stimare quanto pagheranno nei prossimi mesi e a valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più vantaggiose. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 18 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,5577 €Smc (marzo 2026). A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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