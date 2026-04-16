Oggi, il prezzo del gas si trova ai livelli più bassi del mese, con il PSV in forte calo rispetto alle settimane precedenti. Il prezzo tutelato stabilito dall’ARERA per marzo 2026 si attesta a 0,557699 euro per metro cubo. La quotazione quotidiana del gas rappresenta un dato chiave per le famiglie, poiché influenzerà direttamente l’importo delle prossime bollette.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la prossima bolletta sul bilancio familiare. Con le recenti oscillazioni del mercato all’ingrosso e l’aggiornamento mensile del prezzo tutelato, è importante sapere cosa aspettarsi e come orientarsi tra le offerte disponibili. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 16 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (dato riferito a marzo 2026). A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle singole società di vendita e può essere fisso o indicizzato.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas ai minimi del mese: PSV in forte calo, prezzo tutelato ARERA a 0,557699 €/Smc a marzo 2026

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