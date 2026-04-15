Il ciclista belga, impegnato domenica nell’Amstel, ha dichiarato di puntare su Pellizzari per il Giro e ha affermato che la presenza di Pogacar rappresenta uno stimolo. Ha anche commentato di essere felice riguardo alla sua religione, affermando di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Ha inoltre precisato che il record dell’Ora non rappresenta una priorità nella sua preparazione.

Condividere la stessa epoca sportiva con Tadej Pogacar e non considerarla una sfortuna, bensì una opportunità. Così ragiona Remco Evenepoel, che si esalta nella competizione e mai perde la mentalità del numero uno. Nei grandi giri ha davanti – almeno – Pogi e Vingegaard; nelle grandi classiche di primavera lo stesso Pogi e Van der Poel, con i quali ha condiviso il podio al Fiandre (davanti a Van Aert, poi re della Roubaix), mentre a crono è riuscito a far meglio pure di Filippo Ganna. Nel complesso, a 26 anni, il suo palmares brilla non poco e con la Red Bull le ambizioni restano di altissimo livello. A cominciare dal trittico delle Ardenne: domenica l’Amstel Gold Race, mercoledì la Freccia Vallone (ancora da confermare), domenica 26 la Liegi, dove lo attende sempre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Evenepoel: "Al Giro puntiamo su Pellizzari e Pogacar è uno stimolo. L'Islam? Sono felice"

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