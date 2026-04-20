Durante la puntata di Mattino 5 trasmessa il 20 aprile, il dibattito sulla traccia 33, relativa al caso Chiara Poggi, si è sviluppato in modo molto acceso. A un certo punto, uno dei partecipanti ha chiesto di non essere interrotto, creando un momento di tensione tra gli ospiti. La discussione si è concentrata sugli aspetti giudiziari e investigativi legati al caso.

Nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda il 20 aprile, il confronto sulla traccia 33 — quella relativa al caso Chiara Poggi — ha preso una piega particolarmente tesa. Quando è stato letto un passaggio del parere pro veritate firmato da Armando Palmegiani, nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio dopo l’uscita di scena di Luciano Garofano, il legale di Sempio è intervenuto con fermezza. Più volte ha chiesto di poter esporre la propria posizione senza interruzioni, segnando uno dei momenti più accesi del dibattito. Durante la puntata di Mattino Cinque, l’attenzione si è spostata sulla nuova perizia relativa alla traccia 33. Federica Panicucci ha letto in diretta un passaggio del parere pro veritate redatto da Armando Palmegiani, il consulente che ha recentemente affiancato la difesa di Andrea Sempio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Garlasco, tensione a Mattino 5: “Non mi interrompa”

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