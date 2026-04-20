Liborio Cataliotti e Federica Panicucci hanno affrontato il tema della traccia 33 relativa all’omicidio di Chiara Poggi. Durante il dibattito, il legale di Andrea Sempio ha chiesto più volte di non essere interrotto dopo la lettura di uno stralcio del parere pro veritate di Armando Palmegiani, nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio al posto di Luciano Garofano. “Quanto tempo mi dà? Mi dia x secondi senza interrompermi”, le parole dell’avvocato. Caso Garlasco, la perizia sulla traccia 33 Nella puntata di Mattino Cinque del 20 aprile, Federica Panicucci ha letto una parte del parere pro veritate di Armando Palmegiani. “La traccia 45 è stata lasciata da un braccio avambraccio intriso di sostanza ematica.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, scontro in tv tra l'avvocato Cataliotti e Federica Panicucci e la traccia 33: "Non m'interrompa"

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