Garlasco Andrea Sempio non guardò mai video intimi di Chiara e Alberto Stasi secondo i periti dei Poggi

Secondo la relazione dei consulenti della famiglia Poggi, Andrea Sempio non ha mai visionato i video intimi di Chiara e Alberto Stasi presenti sul computer di lei. La documentazione chiarisce la posizione dell’indagato, escludendo il suo coinvolgimento nella diffusione di materiale privato. Questa analisi contribuisce a fare luce sui fatti e a chiarire i ruoli delle persone coinvolte nella vicenda.

Andrea Sempio non avrebbe mai visto i filmati intimi di Chiara Poggi con l’allora fidanzato Alberto Stasi. Ne sono certi i consulenti della famiglia della giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo gli esperti, una analisi effettuata con nuovi software avrebbe escluso che l’indagato, amico del fratello della vittima, possa aver avuto accesso a quei video che si trovavano nel pc della giovane. Computer al centro, assieme a quello di Stasi, della richiesta di incidente probatorio presentata dalla difesa di Sempio. Andrea Sempio non guardò mai video intimi di Chiara Poggi Stando a una nuova analisi effettuata da consulenti della famiglia Poggi, Andrea Sempio non avrebbe mai visto i video che ritraggono insieme in atteggiamenti intimi Chiara Poggi e l’allora fidanzato Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

