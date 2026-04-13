Massimo Lovati ha nuovamente accusato Alberto Stasi nel caso di Garlasco, sostenendo che secondo lui Stasi non sarebbe mai entrato in casa. Lovati ha dichiarato che non crede alla versione fornita dall’indagato e ha ribadito che Stasi avrebbe mentito riguardo ai suoi movimenti quella notte. La discussione si inserisce nel contesto di una lunga serie di dichiarazioni e controrepliche tra le parti coinvolte nel procedimento giudiziario.

Per Massimo Lovati all’interno della villetta di Garlasco, oltre a Chiara Poggi era presente “un’unica persona”. Con queste parole l’ex avvocato di Andrea Sempio respinge l’ipotesi di più persone sulla scena del crimine perché “il fatto omicidiario non consente di fare previsioni differenti”. Poi sposta la sua attenzione su Alberto Stasi e sul muretto rotto di casa Poggi. Per Lovati andrebbe fatto un “esperimento giudiziale” portando Stasi di nuovo di fronte alla villetta per chiedergli in quale punto avrebbe scavalcato quando scoprì il corpo senza vita della fidanzata. Il mancato esperimento giudiziale Alberto Stasi "è un bugiardo", secondo Massimo Lovati Il delitto di Garlasco, le ultime novità Il mancato esperimento giudiziale Lunedì 13 aprile Massimo Lovati ha rilasciato nuove dichiarazioni in collegamento con Mattino Cinque.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Massimo Lovati torna ad accusare Alberto Stasi: "Secondo me è un bugiardo, mai entrato in casa"

Garlasco, Lovati assolve Alberto Stasi: "Bugiardo che ha mentito perché minacciato ma è innocente come Sempio"Massimo Lovati è tornato a parlare del caso Garlasco e ha tirato in ballo Alberto Stasi e Andrea Sempio.

Garlasco, Massimo Lovati: “Sempio e Stasi innocenti, l’assassino non si troverà mai”Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica con dichiarazioni che rischiano di riaprire ferite ormai ritenute chiuse.

Argomenti più discussi: Garlasco in Tv, Lovati stronca tutto: Sempio deve essere archiviato. Il corpo sollevato e le persone sulla scena del delitto; Dalla fedelissima di Berlusconi all’avvocato di Garlasco: curiosità e ritorni alle amministrative; Lovati, ex avvocato di Garlasco, candidato a sindaco a Vigevano: Provo con la politica; Garlasco in Tv, il gatto investito da Sempio e la nuova ipotesi sulla bicicletta. Panicucci: Non aveva problemi a lasciarla lì.

Dopo le candidature del Brasiliano e dell'ex avvocato di Sempio, Massimo Lovati... #candidatichedavvero - facebook.com facebook

"Non lascio l'avvocatura" In diretta a #Mattino5 le parole di Massimo Lovati x.com