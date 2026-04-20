A Garlasco, l’indagine si concentra su Andrea Sempio, 37 anni, sospettato di aver contribuito all’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Durante le indagini sono emerse dichiarazioni che lo descrivono come una persona con una naturale inclinazione a mentire e con un rapporto complicato con le donne. La scena del crimine non mostra tracce di sangue o impronte, ma il nome di Sempio resta centrale nel procedimento.

Al centro della scena non un’impronta o una traccia di sangue, ma un uomo ormai ben noto: Andrea Sempio, 37 anni, indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. E su quell’uomo, i carabinieri del Racis avrebbero costruito un profilo psicologico tutt’altro che lusinghiero. Cosa dice la consulenza del Racis. Secondo le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, la consulenza del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche descrive Sempio come una persona dotata di una «innata capacità di mentire», con un «rapporto problematico con le donne». Una ricostruzione nata dall’ analisi del materiale sequestrato: cinque telefoni cellulari, decine di supporti digitali tra cd, dvd e chiavette usb, hard disk, quaderni e agende personali.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, Sempio avrebbe «un’innata capacità di mentire» e «un rapporto problematico con le donne»

Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato”

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