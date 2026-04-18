Garlasco Sempio avrebbe un'innata capacità di mentire | le indiscrezioni sulla consulenza del Racis

Si sono diffuse indiscrezioni riguardo alla consulenza del Racis nel caso di Garlasco, secondo cui Andrea Sempio, indagato per il delitto, sarebbe descritto come una persona con una tendenza a mentire. La relazione tra Sempio e le donne sarebbe stata caratterizzata da rapporti complessi, stando alle informazioni trapelate. Queste affermazioni si basano su valutazioni fatte durante le indagini, senza ancora una conferma ufficiale.

Emergono indiscrezioni sulla consulenza del Racis che descriverebbe Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, come "incline a mentire" e "con rapporti difficili con le donne". Il 37enne respinge la ricostruzione. Attesa per la chiusura del nuovo filone d'indagini sull'omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Fanpage.it Garlasco, Sempio e i soldi agli avvocati: i risvolti delle indagini - Ore 14 del 10/11/2025 Notizie correlate Garlasco, per il Racis Sempio avrebbe un'"innata capacità di mentire": l'indiscrezione e la sua reazioneDelitto di Garlasco, una consulenza del Racis attribuirebbe ad Andrea Sempio una “innata capacità di mentire” e un rapporto problematico con le donne. Garlasco, mazzata del Racis su Sempio: "Innata capacità di mentire"A Quarto Grado si parla ancora delle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Garlasco, gli audio su cane e gatto di Andrea Sempio e l'ipotesi di violenza sugli animali, Palmegiani sbotta; Delitto di Garlasco: sul gatto (forse) investito da Andrea Sempio ha ragione Giada Bocellari. Mentre i consulenti dei Poggi, Capra e Redaelli…; Garlasco in Tv, l'inchiesta si allarga al di fuori del paese. Spunta un'impronta finora trascurata: Si doveva fare un approfondimento; Garlasco, il computer di Chiara Poggi riapre il tempo sospeso: così i messaggi del 2006 tornano al centro dell’inchiesta. Garlasco, per il Racis Sempio avrebbe un'innata capacità di mentire: l'indiscrezione e la sua reazioneGarlasco, dal Racis un profilo su Sempio che descrive una innata capacità di mentire e molte criticità nei rapporti: l’indagato respinge le accuse ... virgilio.it Garlasco, cosa c'è nella relazione sul profilo psicologico di Andrea Sempio depositata dal RacisIl Racis ha depositato la consulenza sul profilo psicologico di Sempio, potrebbe esserci il movente del delitto di Garlasco ... virgilio.it "Convocato in procura". Clamoroso Garlasco, si parla di elementi forti: la notizia poco fa (VIDEO) facebook Il caso #Garlasco e il possibile movente. Gli inquirenti analizzano appunti e post trovati nel pc di Andrea Sempio e indagano il suo profilo psicologico e sulle sue modalità di relazione con le ragazze. #Tg1 Elena Fusai x.com