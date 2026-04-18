A Garlasco, il Racis ha pubblicato un profilo su Sempio, nel quale si afferma che avrebbe un'innata capacità di mentire. La notizia ha suscitato reazioni tra le persone coinvolte e nelle comunità locali. La descrizione si basa su elementi raccolti durante le indagini, senza ulteriori dettagli su eventuali risposte o commenti ufficiali. La vicenda resta sotto osservazione, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore.

Delitto di Garlasco, una consulenza del Racis attribuirebbe ad Andrea Sempio una “innata capacità di mentire” e un rapporto problematico con le donne. L’indagato ha respinto le accuse, sostenendo che le indiscrezioni non rispecchiano la realtà. Il dossier, insieme alle altre perizie, è confluito nell’informativa finale dei Carabinieri in vista della chiusura delle indagini. La consulenza del Racis su Sempio: “Innata capacità di mentire” La reazione di Sempio alle indiscrezioni I materiali sequestrati a Garlasco La consulenza del Racis su Sempio: “Innata capacità di mentire” Caso di Garlasco: dalla consulenza del Racis sarebbero emerse valutazioni sul profilo psicologico di Andrea Sempio, indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, per il Racis Sempio avrebbe un'"innata capacità di mentire": l'indiscrezione e la sua reazione

Notizie correlate

Garlasco, mazzata del Racis su Sempio: "Innata capacità di mentire"A Quarto Grado si parla ancora delle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Garlasco, cosa c'è nella relazione sul profilo psicologico di Andrea Sempio depositata dal RacisOra la figura di Andrea Sempio è stata setacciata, e per il Racis (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche) è maturo il tempo per...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Garlasco, il profilo psicologico di Andrea Sempio sul tavolo dei magistrati; Garlasco, cosa c'è nella relazione sul profilo psicologico di Andrea Sempio depositata dal Racis; Quarto Grado, mazzata del Racis su Sempio: Innata capacità di mentire; Ho fatto cose talmente brutte è la confessione di Sempio? Il profilo psicologico e i bias di conferma.

Garlasco, per il Racis Sempio avrebbe un'innata capacità di mentire: l'indiscrezione e la sua reazioneGarlasco, dal Racis un profilo su Sempio che descrive una innata capacità di mentire e molte criticità nei rapporti: l’indagato respinge le accuse ... virgilio.it

Garlasco, cosa c'è nella relazione sul profilo psicologico di Andrea Sempio depositata dal RacisIl Racis ha depositato la consulenza sul profilo psicologico di Sempio, potrebbe esserci il movente del delitto di Garlasco ... virgilio.it

Garlasco, mazzata del Racis su Sempio: "Innata capacità di mentire" facebook

Bomba #Garlasco, mazzata del Racis su #Sempio: "Innata capacità di mentire" iltempo.it/attualita/2026… #QuartoGrado x.com