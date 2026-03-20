garlasco scontro tra federica panicucci e palmegiani sulle impronte 33 e 45 attribuite alla stessa persona

A Garlasco si è acceso un dibattito tra Federica Panicucci e Palmegiani riguardo alle impronte 33 e 45, che sarebbero state attribuite alla stessa persona. Durante la trasmissione

Dopo le ultime novità sulle indagini sulle impronte 33 e 45, Armando Palmegiani è intervenuto in collegamento a Mattino Cinque per tornare a discutere del caso Garlasco. Nel corso del programma, tra il consulente della difesa di Andrea Sempio e Federica Panicucci è nato un acceso botta e risposta. Cosa ha scritto Armando Palmegiani nel parere sulla traccia 33 Sulla natura delle tracce rinvenute in casa di Chiara Poggi, il consulente ha redatto un parere detto “pro veritate”, cioè una consulenza legale o tecnica di alto livello redatta in modo obiettivo e super partes. Pur non potendo affermare con assoluta certezza che le tracce 33 e 45 siano state lasciate dal medesimo individuo e comunque nel medesimo tempo, si possono comunque effettuare le seguenti considerazioni: . 🔗 Leggi su Virgilio.it

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