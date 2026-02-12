Questa mattina a Mattino 5 si è verificato un errore nella ricostruzione dello scontrino di Andrea Sempio. Il programma ha ammesso l’inesattezza e ha chiesto scusa ai telespettatori. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il caso di Garlasco.

Erroraccio di Mattino 5 sulla ricostruzione relativa allo scontrino di Andrea Sempio. Nella puntata di giovedì 12 febbraio è stato mandato in onda un servizio sugli spostamenti dell’uomo nei giorni 13 e 14 agosto 2007, ossia quando fu compiuto il delitto di Garlasco in cui venne uccisa Chiara Poggi. Nel corso dell’analisi della vicenda, però, è stato riportato in modo errato l’orario di un ticket. Di fronte al palese sbaglio, la trasmissione condotta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci ha chiesto scusa, ammettendo la svista. Garlasco, erroraccio sullo scontrino di Andrea Sempio a Mattino 5 Il mea culpa del talk show: "Ci scusiamo per l'accaduto" Le reazioni dei telespettatori Garlasco, erroraccio sullo scontrino di Andrea Sempio a Mattino 5 Mattino 5, nella puntata odierna, ha dato ampio spazio al dettaglio dello scontrino del parcheggio di Vigevano fornito da Sempio come alibi per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Mattino 5 sbaglia la ricostruzione sullo scontrino di Andrea Sempio: le scuse del programma

Approfondimenti su Andrea Sempio

L'ex colonnello Gennaro Cassese ha chiarito che Andrea Sempio non lasciò mai la caserma nel 2008 per recuperare uno scontrino, contrariamente a quanto sostenuto.

Ultime notizie su Andrea Sempio

