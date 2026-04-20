L’undicesima finale nella storia della squadra si avvicina, rappresentando anche la sesta sfida contro la stessa avversaria. La squadra ha conquistato questa opportunità dopo aver superato le precedenti fasi del campionato, mentre i rivali sono stati protagonisti di alcune uscite considerate evitabili, secondo le dichiarazioni del dirigente. La partita si svolgerà nelle prossime settimane, con i tifosi che attendono il risultato.

L’undicesima finale nella storia della Cucine Lube Civitanova, l’ottava nelle ultime nove stagioni di SuperLega, sarà anche la sesta contro Perugia. La prima ci fu nel 2014, l’ultima era datata 2022 e solo nel 2018 i Block Devils hanno avuto la meglio (c’era Medei in panchina). Seconda volta in due anni in riva all’Adriatico invece per Giovanni Maria Gargiulo. Il centrale biancorosso e azzurro, anche in Gara4 ha sbeffeggiato il gialloblù Keita imitando il suo gesto dell’airone che vola. Sempre schietto, descrive così la vittoria di sabato in un Eurosuole Forum ribollente di tifo e finalmente sold out (prima volta nei playoff e seconda stagionale): "Prima di tutto ci tengo a fare i complimenti a Verona – dice il centrale –, perché personalmente mi sono divertito davvero tanto in questa serie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gargiulo: "Qualche uscita evitabile dai nostri avversari"

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