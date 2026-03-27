La nazionale bosniaca utilizza principalmente un modulo 4-2-3-1, con un allenatore che ha guidato la squadra negli ultimi anni. Tra i giocatori più rappresentativi ci sono alcuni che militano in club di Serie A, mentre altri sono impiegati in squadre di diversi campionati europei. L'attenzione si concentra sui calciatori che hanno avuto maggiori presenze con la maglia nazionale e sono considerati i punti di riferimento della rosa.

Vediamo con quale modulo gioca la Bosnia, chi è l’allenatore, chi sono i calciatori più forti e quali giocano in Serie A. Squadra molto fisica, predilige il 4-4-2 che all’occorrenza si trasforma in 3-5-2. Chi sarà il nostro prossimo avversario per le qualificazioni ai Mondiali? La Bosnia ed Erzegovina (chiamata anche Bosnia-Erzegovina o semplicemente Bosnia) sarà il nostro prossimo avversario ed ultimo ostacolo da superare per partecipare ai prossimi Mondiali di calcio, che si terranno sul continente Nord e Centro americano: Canada, Usa e Messico. Geopolitica e caos interno ai messicani permettendo. Dopo un sudatissimo 2 a 0 in quel di Bergamo contro la modesta Irlanda del Nord, ora l’attenzione si è spostata tutta verso il paese ex jugoslavo. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Bosnia: come gioca e giocatori più forti dei nostri prossimi avversari

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