Modena e Piacenza si affrontano per l’ottava volta in questa stagione, in una gara 5 che si preannuncia importante. Le due squadre si conoscono da tempo e hanno disputato già sette incontri precedenti. Le dichiarazioni dei rispettivi allenatori suggeriscono che ci sarà bisogno di aggiustamenti tecnici, dato il livello di familiarità tra le formazioni.

"Ci conosciamo benissimo, questo è sicuro". Eh già, c’è poco da dire su una gara 5 che sarà l’ottavo confronto stagionale tra due squadre, Modena e Piacenza, che ormai si conoscono a memoria. Non molto di nuovo da studiare, quindi. E allora, come si prepara una gara 5 così? "Limando qualche dettaglio tecnico e tattico – racconta coach Alberto Giuliani – perché saranno proprio quei dettagli a fare la differenza. Una serie molto equilibrata, nei set e nelle partite già giocate ma mi aspetto che anche gara 5 sia sulla stessa linea d’onda delle precedenti, speriamo che sia il PalaPanini a fare la differenza". Si giocherà più di tecnica o più di testa, sangue freddo? "La testa? Conta solo avere il focus preciso su quello che si deve fare in campo, senza farsi distrarre da altre cose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I nostri avversari li conosciamo. Serve qualche limatura tecnica"

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