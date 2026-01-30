Ricominciamo dal sud politica equità territoriale e cultura | convegno del M5S a Salerno

Domenica mattina a Salerno si apre un nuovo appuntamento politico con il Movimento 5 Stelle. Al Polo Nautico, alle 10, si tiene il convegno intitolato “Ricominciamo dal Sud”. L’obiettivo è parlare di come il Mezzogiorno possa diventare una scelta strategica, non solo un’emergenza da affrontare ogni volta. I partecipanti discuteranno di equità territoriale e cultura, cercando di mettere al centro del dibattito le opportunità di sviluppo per il Sud e le sue potenzialità.

Il Movimento 5 Stelle Salerno organizza domenica 1° febbraio 2026, al Polo Nautico di Salerno, alle ore 10:00, l’incontro pubblico “Ricominciamo dal Sud”, un dibattito dedicato al Mezzogiorno come scelta politica e non come emergenza permanente. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito temi quali equità territoriale, disuguaglianze, diritti e cultura, partendo dalla città di Salerno. “Non si tratta di uno slogan, ma di un momento politico concreto – spiegano i portavoce del M5S Salerno –. Il Mezzogiorno merita di essere pensato e valorizzato come scelta strategica e culturale, e non solo come zona di emergenza da gestire.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Salerno Politica

Il Movimento 5 Stelle di Casal di Principe rinnova i propri organi e si prepara a una nuova fase politica.

Il lungomare di Torrione sta crollando e il M5S di Salerno non ha dubbi: non si tratta di un incidente, ma di anni di cattiva gestione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Salerno Politica

Argomenti discussi: Ruggi, niente commissario: 'Un bando per il manager'; Sistema Salerno : assolto in primo grado Nino Savastano, due anni di condanna per Zoccola; Romagnano, conclusi i lavori nella stazione ferroviaria: migliorata l'accessibilità dello scalo; Al setaccio bici elettriche e monopattini a Battipaglia: sequestrati 11 veicoli 'sospetti'.

Ricominciamo dal Sud, 1 febbraio a Salerno il convegno del Movimento 5 StelleIl Movimento 5 Stelle Salerno organizza per domenica 1° febbraio 2026, al Polo Nautico di Salerno, alle ore 10:00, l'incontro pubblico Ricominciamo dal Sud, un dibattito dedicato al Mezzogiorno come ... ilvescovado.it

Il Movimento 5 Stelle Salerno organizza domenica 1° febbraio 2026, al Polo Nautico di Salerno, alle ore 10:00, l’incontro pubblico “Ricominciamo dal Sud”, un dibattito dedicato al Mezzogiorno come scelta politica e non come emergenza permanente. L’iniziat - facebook.com facebook