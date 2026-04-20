Gamurrini Pasqui Beni e Marcucci figure di un' archeologia nascente

Regione Toscana, Unione comuni Casentino, Ecomuseo, Connessioni."Memorie in dialogo" - Mondo Antico 26. Sabato 18 aprile ore 16.30, Museo Archeologico del Casentino,Via Berni Bibbiena Ar. - prof. Armando Cherici. Abbiamo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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