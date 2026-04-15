Filosoficabaret sabato 18 aprile lo spettacolo di Paola Pasqui al Vertigo

Sabato 18 aprile, alle 21, torna al Teatro Vertigo Paola Pasqui con lo spettacolo "Filosoficabaret (spring edition)", monologo che parte letteralmente da prima di Adamo ed Eva e si snoda nel tempo e nello spazio con l'intento manifesto di regalare risate e qualche spunto di riflessione. Una.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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